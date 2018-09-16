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«Бордо» не смог обыграть «Ним», забив три мяча
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«Бордо» не смог обыграть «Ним», забив три мяча 

Спорт-Экспресс + ещё 2 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 5-го тура чемпионата Франции «Бордо» сыграл вничью с «Нимом» — 3:3.
Напомним, что «Бордо» является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.
Чемпионат Франции
Лига 1  5-й тур  "Бордо" — «Ним» — 3:3 (1:2)
Голы: Бриан, 26 (1:0). Гийом, 31 (1:1). Бобишон, 45 (1:2). Бриан, 56 (2:2). Калу, 57 (3:2). Бозок, 77 (3:3).
"Бордо": Костиль, Пундже (Сабали, 69), Левчук, Кунде, Паленсия, Плашил, Санкаре (Де Превиль, 86), Лерагер, Бриан (Корнелиус, 72), Камано, Калу.
"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Либой, Алакуш, Тиуб (Мауасса, 70), Валлс, Бобишон, Рипар, Гийом (Депре, 59), Бозок (Ландре, 90+4).
Предупреждения: Паленсия, 49. Плашил, 80.
Судья: Готье.
16 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
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