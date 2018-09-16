Гвардиола: «Бернарду Силва — пример для подражания»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Бернарду Силву.

После трансфера из «Монако» Силва провёл неоднозначный сезон. Но в новом чемпионате португалец по-настоящему раскрылся.

"Я не могу быть более доволен игрой Силвы. Он заслуживает того, чтобы проходить в основной состав. Бернарду является хорошим примером для подражания. Я не забуду его отношение к делу в прошлом сезоне, когда он редко выходил на поле с первых минут.

Пока я буду работать здесь, Силва будет играть за «Манчестер Сити». Он умнее других футболистов. Если вы пойдёте в единоборство с Бернарду, то выиграете 10 из 10. Но он не вступает в борьбу, а находит правильный момент, чтобы уйти от соперника. Силва очень грамотен", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.