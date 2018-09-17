Ерохин: в гостевых матчах с «Оренбургом» не будет легко никому

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат гостевого матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). В этой встрече футболист записал на свой счёт два гола.

«Понравился результат, так как мы победили и получили три очка — это самое главное. В Оренбурге тяжёлое поле. Думаю, здесь не будет легко никому. «Оренбург» — боевая команда, которая борется до конца и не отпускает руки. «Зениту» в матче с ней легко не было», — сказал Ерохин в интервью пресс-службе «Оренбурга», которое было опубликовано на официальном канале клуба в YouTube.

«Зенит» набрал 19 очков и продолжает лидировать в таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» с 10 баллами в активе располагается на девятом месте. Во встрече следующего тура РПЛ «Зенит» примет на своём поле «Локомотив». Встреча состоится 23 сентября.