Ковальчук сравнил свой первый отъезд в НХЛ с отправкой на войну. Вспомнил, что все плакали 

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук вспомнил, с какими чувствами совершал первую поездку в НХЛ, в «Атланту Трэшерз».
«Я улетал в Атланту в 2001 году, и провожали меня еще в том стареньком международном терминале Шереметьево. Были мама, папа, сестра, все родные. Отправляли меня будто на фронт. В туманную неизвестность. Помню, все плакали. Я и сам был слегка ошарашен. Впереди ждала большая неизвестность, новая жизнь», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.
«Кингз» подписали этим летом соглашение с Ковальчуком на три года и сумму $ 18,75 млн Ковальчук выступал в КХЛ за СКА с 2013 по 2018 год и завоевал два Кубка Гагарина. 1 июля он подписал трехлетний контракт с «Кингз» на 18,75 млн долларов. За свою карьеру он также играл за московский «Спартак», «Атланту», «Ак Барс», «Химик» и «Нью-Джерси». Ковальчук — финалист плей-офф НХЛ, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и чемпион мира.