ФК «Крымтеплица» и «ТСК-Таврия» возглавляют таблицу чемпионата Крыма после пятого тура

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. / ТАСС /. Футбольный клуб «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района на своем поле со счетом 4:0 выиграл у «Гвардейца» из села Скворцово этого же района в воскресенье и возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма после пятого тура.

В другом матче тура ялтинский «Инкомспорт» на своем поле выиграл у «Океана» из Керчи (1:0). В субботу стартовые матчи тура завершились со следующими результатами: «Севастополь» — «Кызылташ» — 3:0, «Евпатория» — «ТСК— Таврия» — 3:1.

В турнирной таблице лидируют «Крымтеплица» и «ТСК-Таврия», набравшие по 11 очков, «Кызылташ» (9), «Севастополь» (8), «Океан» (6), «Евпатория», «Гвардеец» (по 4), замыкает таблицу «Инкомспорт» (3).