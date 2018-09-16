«Черноморец» проиграл дома «Волгарю» 

В матче 8-го тура первенства Олимп — ПФЛ в группе «Юг» «Волгарь» на выезде обыграл «Черноморец» со счетом 1:0. В другом поединке нальчикский "Спартак" одолел ростовский СКА — 1:0.
Олимп — ПФЛ Группа «Юг»
8-й тур "Черноморец" (Новороссийск) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:1 (0:1)
Гол: Пугачев, 8.
Судья: Смирнов (Кисловодск).
16 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».
"Дружба" (Майкоп) — «АФ им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (0:1)
Голы: Савин, 26 (0:1). Ашев, 55 (1:1). Ашев, 63 (2:1).
Судья: Шишкин (Тамбов).
16 сентября. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион „Дружба“.
СКА (Ростов-на-Дону) — „Спартак“ (Нальчик) — 0:1 (0:0)
Гол: Бацев, 57.
Судья: Иванников (Ставрополь).
16 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион „Труд“.
»Динамо" (Ставрополь) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:2 (2:0)
Голы: Абдоков, 1 (1:0). Курачинов, 29 (2:0). Саадуев, 50 (2:1). Богатырев, 52 (2:2).
Судья: Шамара (Ростов-на-Дону).
16 сентября. Ставрополь. Стадион «Динамо».
"Машук-КМВ" (Пятигорск) — «Спартак» (Владикавказ) — 2:1 (0:1)
Голы: Жабкин, 45 (0:1). Ткач, 90 (1:1). Ткач, 90+3 (2:1).
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
16 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный».
"Ангушт" (Назрань) — «Урожай» (Краснодар) — 0:1 (0:0)
Гол: Гугуев, 87.
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
16 сентября. Назрань. Стадион «Центральный им. Р. Аушева».