«СерпомПо»: Лидерство коммуниста на выборах губернатора Приморья — только «первый отлуп» Кремлю

«Непомог нидосрочный (через 1 неделю после первого, ане через две, как обычно) второй тур. Нитолькочто прошедшийВосточный экономический форум, накоторый приехалПутин, ниэмиссары первого замглавы АП [Сергея] Кириенко, которые должны были разрулить ситуацию, — подчеркивают авторы публикации. — Разрулили. Поитогам первого тура Ищенко проигрывал Тарасенко почти22% (24,63% против 46,56%). Вовтором туре на18.06 по московскому времени выигрывает7,88%».

«СерпомПо» отмечает, что кандидат от Кремля проигрывает даже не харизматичному оппозиционеру, а «средней руки бизнесмену снебезупречной, как писали местные СМИ репутацией». В пример сомнительности бизнеса Ищенко авторы приводят его долг в 10,5 миллиона рублей бюджету города Находки.

«Это типичное протестное голосование. Достали: «Единая Россия», Кремль иего «малютки», Путин, — резюмирует Telegram-канал. — Достали, конечно, нетолькожителей Приморья, нотам народ всегда был самый отмороженный. Может, потому что дальше всего отМосквы (…) Что стало последней протестной каплей — повышение пенсионного возраста, что-то другое — нет смысла дажегадать. Важнее факт — Кремль получил первый отлуп. Иза ним могут последовать идругие. Владимирской области, Хакасии, Хабаровскому краю— приготовиться! Получилось вПриморье — получится иу вас».

Также авторы поста размышляют над последствиями победы коммуниста на губернаторских выборах: «Интересно, станет лиПутинвбешенстве срывать Звезду героя сКириенко, ответственного завнутреннюю политику? Или сделает выводы иотменит пенсионную реформу?Рейтинг-то падает. ИПриморье показывает, что это вовсе недомыслы социологов».