«Спартак» забивает только со стандартов 

Защитник "Спартака" Георгий Джикия сравнял счет в матче чемпионата России против «Ахмата» после подачи углового. В чемпионате России-2018/19 футболисты «Спартака» отличились всего шесть раз, причем все голы были забиты после розыгрыша стандартных положений.
Квинси Промес реализовал пенальти в ворота «Динамо», а еще пять мячей были забиты в результате розыгрыша угловых. Точные удары наносили Самюэль Жиго ("Оренбургу"), Зе Луиш ("Анжи" и «Краснодару»), Лоренсо Мельгарехо ("Динамо") и Георгий Джикия ("Ахмату"). (Кирилл Бурдаков)
Спартак — Ахмат