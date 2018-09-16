Тарасенко: «Просто хочу выиграть Кубок Стэнли и остаться в „Блюз“ до конца карьеры»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко порассуждал о своей мотивации. В августе Тарасенко приступил к тренировкам на льду. С момента успешно проведенной операции прошло более четырех месяцев. Тарасенко получил повреждение плеча в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ — в апреле. Прогнозы на восстановление оптимистичные, темпы восстановления даже опережают запланированные.

«Сент-Луис» по итогам сезона-2017/18 не попал в плей-офф. Тарасенко провел 80 матчей и набрал в них 66 (33+33) очков. Игрок пропустил ЧМ-2018, по итогам которого сборная России впервые с 2013 года вылетела на стадии четвертьфинала.

«Моя мотивация осталась прежней. Просто хочу выиграть Кубок Стэнли. В нашем городе его никогда не было. И я очень счастлив, что на данный момент всю карьеру в НХЛ провожу в «Сент-Луисе». Я бы хотел остаться тут до конца карьеры. Мне нравится город, нравятся болельщики. Надеюсь, вместе мы сможем завоевать заветный трофей», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

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