Швед накрыл новичка «Химок» Ди Боста. Сборная России обыграла болгар

После неудачной концовки в чешском Пардубице, где наши в четверг проиграли с разницей «-2», шансов на еще одну осечку у команды Сергея Базаревича не осталось. Сегодня в Химках мы кровь из носу должны были обыгрывать болгар — и мы их обыграли. Не так уверенно, как можно было бы ожидать — и тем не менее.

Хотя по ходу матча казалось, что никаких концовок в нем не будет, а будет разгром. Первую четверть россияне завершили с разницей «+10». По ходу второй имели «+12». В третьей — «+11». Не хватало еще одного, дополнительного рывка, чтобы окончательно положить противника на лопатки. Однако вместо него рывок совершили болгары. В конце третьего периода они сравняли счет — 60:60.

Швед пасовал, но не попадал. Сборная России проиграла чехам

К счастью, выйти вперед гостям все-таки не позволили. Свое веское слово в последнем периоде сказал лидер сборной России Алексей Швед . На 35-й минуте он элегантным финтом обдурил в углу сразу двух соперников и, пройдя к кольцу вдоль лицевой линии, забил сверху — 72:65, уже, что называется, потеплее. А в концовке Швед собственноручно поставил блок-шот своему новому партнеру по «Химкам» Ди Босту (натурализованный американец, чьи пять точных трехочковых принесли болгарам победу аж над сборной Франциив предыдущем туре, сегодня смазал 9 бросков с игры из 11), отдал прекрасный пас под щит Никите Балашову и, наконец, двумя штрафными за 14 секунд до конца установил на табло окончательный результат матча.

Помимо Шведа в сборной России был еще один, куда менее заметный герой — Владимир Ивлев . Центровой краснодарского «Локомотива» набрал лишь два очка, но совершил при этом огромное количество полезных действий. В защите, на подборе, при распасовке. Просто молодец! В отсутствие Тимофея Мозгова и в ожидании, когда Джоэлу Боломбою оформят, наконец, российское гражданство, Ивлев в национальной команде проявляет себя просто прекрасно. Да, он умеет не так много, но отыскать ему равных по самоотдаче и жажде борьбы — задача не из самых простых. Кроме того, Ивлев очень зряче ищет результативные скидки и исполняет их все чаще.

Благодаря этой победе наши вернулись на третье место в группе — последнее из тех, что дают пропуск на ЧМ. До французов с чехами, правда, довольно далеко, и похоже, что в последних четырех турах россиянам предстоит дуэль со сборной Финляндии. С равного промежуточного старта и вдобавок с двумя очными встречами. Соответственно, следующая игра — 30 ноября в гостях против финнов — опять становится для команды Базаревича решающей.

Чемпионат мира-2019 Отборочный турнир. Европа 2-й этап. 2-й тур Группа К Россия — Болгария — 77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13)

Россия: Швед (22+7 подборов+5 передач), Карасев (13), Антонов (10) Болгария: Везенков (22+12 подборов), П. Маринов (14), Димитров (12)

Франция — Финляндия — 83:67 Положение: Франция — 7 побед-1 поражение, Чехия — 6-1, Россия, Финляндия — 4-4, Болгария — 3-5, Босния — 2-5 Матч Босния — Чехия состоится сегодня позже. В 3-м туре 30 ноября играют: Финляндия — Россия, Чехия — Франция, Болгария — Босния

Группа L. Грузия — Греция — 85:86. Сборная Греции первой из европейских команд гарантировала себе путевку на чемпионат мира