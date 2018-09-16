Базаревич: довольны результатом, но не качеством игры

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал итоги победного для его подопечных матча с командой Болгарии (77:73).

«Мы довольны результатом, но не качеством игры. Какие-то вещи получались в первой половине, мы неплохо двигали мяч, атаковали открытыми «трёхами». В принципе, во второй половине такие варианты тоже были, но мы смазали почти все из них и забили всего один раз издали. Может, я был слишком нервным, может, значимость игры сказалась. Мы делали ошибки не из-за отсутствия концентрации. Хотя главное, что выиграли. Постараемся сделать выводы.