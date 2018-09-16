Уайтинг: Грожан забыл «золотое правило» синих флагов

Роман Грожан получил пять секунд и два штрафных балла за игнорирование синих флагов по ходу гонки в Сингапуре. Комментируя наказание пилоту Haas, директор гонок FIA Чарли Уайтинг отметил, что Роман допустил грубое нарушение правил.

Чарли Уайтинг: «Я считаю, что Роман забыл „золотое правило“ синих флагов, которое гласит — даже если ты ведешь борьбу, ты должен о ней забыть и пропустить вперед того, кто обгоняет тебя на круг. Я говорил это очень много раз, а он совершенно забыл об этом. На световых индикаторах мигал его номер, и Льюис был намного быстрее.

Это был один из худших примеров игнорирования синих флагов, который я видел за долгое время».

У Романа Грожана уже девять штрафных баллов — если он заработает двенадцать, то будет отстранен от участия в гонке. Только через четыре этапа, после финиша Гран При Мексики, у Романа сгорит один штрафной балл.