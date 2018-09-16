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Уайтинг: Грожан забыл «золотое правило» синих флагов
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Уайтинг: Грожан забыл «золотое правило» синих флагов 

F1News.ru 3 часа назад
Фото: F1News.ru
Роман Грожан получил пять секунд и два штрафных балла за игнорирование синих флагов по ходу гонки в Сингапуре. Комментируя наказание пилоту Haas, директор гонок FIA Чарли Уайтинг отметил, что Роман допустил грубое нарушение правил.
Чарли Уайтинг: «Я считаю, что Роман забыл „золотое правило“ синих флагов, которое гласит — даже если ты ведешь борьбу, ты должен о ней забыть и пропустить вперед того, кто обгоняет тебя на круг. Я говорил это очень много раз, а он совершенно забыл об этом. На световых индикаторах мигал его номер, и Льюис был намного быстрее.
Это был один из худших примеров игнорирования синих флагов, который я видел за долгое время».
У Романа Грожана уже девять штрафных баллов — если он заработает двенадцать, то будет отстранен от участия в гонке. Только через четыре этапа, после финиша Гран При Мексики, у Романа сгорит один штрафной балл.
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