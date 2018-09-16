Евгений Кафельников — о голе Швеца «Спартаку»: «Опять фланг Навесова. А виноват как всегда Ханни»

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников раскритиковал левый фланг защиты красно-белых, откуда пришел второй гол в матче седьмого тура российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:2).

— Опять фланг Навесова (Комбарова. — Прим. «СЭ»). А виноват как всегда Софьян Ханни, — написал Кафельников в Твиттере.

Опять фланг Навесова😂😂😂🙈🙈🙈🙈

— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 16 сентября 2018 г.

А виноват как всегда Софиан Ханни😉

— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 16 сентября 2018 г.

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