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Евгений Кафельников — о голе Швеца «Спартаку»: «Опять фланг Навесова. А виноват как всегда Ханни»
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Евгений Кафельников — о голе Швеца «Спартаку»: «Опять фланг Навесова. А виноват как всегда Ханни» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 3 часа назад
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников раскритиковал левый фланг защиты красно-белых, откуда пришел второй гол в матче седьмого тура российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:2).
— Опять фланг Навесова (Комбарова. — Прим. «СЭ»). А виноват как всегда Софьян Ханни, — написал Кафельников в Твиттере.
Опять фланг Навесова😂😂😂🙈🙈🙈🙈
— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 16 сентября 2018 г.
А виноват как всегда Софиан Ханни😉
— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 16 сентября 2018 г.
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