Харт: «Нужно вернуться к прошлогоднему „Бёрнли“

В прошлом сезоне «Бёрнли» финишировал седьмым и пробился в Лигу Европы. Но участие в квалификации отняло у команды много энергии, что отразилось на результатах в новом чемпионате. После пяти туров «бордовые» имеют в своём активе только одно очко. Это худший старт команды с 1927 года.

"Впереди ещё долгий путь, нам многое предстоит сделать. Нужно сосредоточиться на себе и продолжать путь. Нужно вернуться к тому «Бёрнли», который был до моего прихода — к команде, против которой никто не хотел играть.

У нас хватает мастерства и желания. Просто нужно начинать реализовывать это", — сказал Харт в интервью Sky Sports.