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Харт: «Нужно вернуться к прошлогоднему „Бёрнли“
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Харт: «Нужно вернуться к прошлогоднему „Бёрнли“ 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Бёрнли» Джо Харт поговорил о результатах команды.
В прошлом сезоне «Бёрнли» финишировал седьмым и пробился в Лигу Европы. Но участие в квалификации отняло у команды много энергии, что отразилось на результатах в новом чемпионате. После пяти туров «бордовые» имеют в своём активе только одно очко. Это худший старт команды с 1927 года.
"Впереди ещё долгий путь, нам многое предстоит сделать. Нужно сосредоточиться на себе и продолжать путь. Нужно вернуться к тому «Бёрнли», который был до моего прихода — к команде, против которой никто не хотел играть.
У нас хватает мастерства и желания. Просто нужно начинать реализовывать это", — сказал Харт в интервью Sky Sports.
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