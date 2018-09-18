Лучший клуб России будут бить в Стамбуле. Прогнозы и ставки на матч «Галатасарай» — «Локомотив»

Дождались! 18 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. Первым из российских клубов в игру вступает московский «Локомотив».

Но начнем с матча, где команд из России нет. Новая реформа от УЕФА даст возможность посмотреть еще больше топовых игр в прямом эфире. Теперь в Лиге чемпионов два матча игрового дня будут начинаться на два часа раньше основного блока.

Вот и «Барселона» с «ПСВ» стартуют в 19:55 по московскому времени. Каталонцы в отличной форме, идут без потерь в Примере. Да и в этом матче безусловные фавориты.

Но я бы обратил внимание на голландского чемпиона. Если точнее, на его результативность. В семи матчах этого сезона «ПСВ» забил 27 мячей. Почти четыре гола за игру — фантастический результат!

Да, «Барселона» — это не БАТЭ и не «Ден Хааг». Но форварды «ПСВ» во главе с опытным Люком де Йонгом уж точно не уступают коллегам из той же «Уэски», которая забила на «Камп Ноу» дважды.

Ну а в голе «Барселоны» едва ли у кого-то есть сомнения. «Обе забьют» за 2.04 смотрится очень привлекательно.

Спустя 14 лет «Локомотив» возвращается в Лигу чемпионов. По этому случаю чемпион России снял серию промо-роликов.

Ролики неплохие, а вот игра «Локомотива» — так себе. Семь матчей в РПЛ — две победы. Обе в один мяч. Да и те над «Анжи» и «Крыльями». А тут «Галатасарай»…

Этот клуб выдает убийственную статистику на своем поле. Из последних 22 домашних матчей в чемпионате Турции «Галатасарай» выиграл 21! И еще один раз сыграл вничью.

Против такой серии сегодняшнему «Локомотиву», не до конца отошедшему от празднования чемпионства и лишившемуся из-за дисквалификации Смолова, будет сложно. Победа «Галатасарая» за 1.96.

Прогноз эксперта

Дмитрий Булыкин , бывший форвард ФК «Локомотив»:— Хочется, чтобы «Локомотив» выиграл. Допустим, со счетом 2:1. Конечно, форма пока неидеальна, но будем надеяться, что игра в таком серьезном турнире как Лига чемпионов придаст мотивации. И за счет психологического состояния футболисты «Локо» смогут выйти на максимум, хорошо себя проявить и добыть нужный результат.

В Турции очень тяжело играть первым номером, учитывая давление болельщиков и сумасшедший настрой местных футболистов. Но на контратаках «Локомотив» вполне способен удачно действовать. Если чемпион России реализует шансы, которые у него безусловно будут, то может рассчитывать на положительный исход.