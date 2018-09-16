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«Спартак» потерпел первое поражение в Премьер-Лиге, проиграв дома «Ахмату»
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«Спартак» потерпел первое поражение в Премьер-Лиге, проиграв дома «Ахмату» 

Чемпионат.com + ещё 4 3 часа назад
Московский «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в столице на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал защитник «Ахмата» Данташ Родолфо, реализовавший пенальти на 20-й минуте. Красно-белые сравняли счёт в начале второго тайма благодаря точному удару защитника Георгия Джикии. Победу гостям принёс гол хавбека Антона Швеца на 86-й минуте.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает 2-ю строчку в турнирной таблице первенства России, «Ахмат» (10) — 9-ю.
В следующем туре московская команда на выезде сыграет с ЦСКА (23 сентября), клуб из Грозного дома встретится с «Оренбургом» (22 сентября).
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