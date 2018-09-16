«Зенит» отрывается от «Спартака», судьи против Головкина, тайна переписки России и ВАДА

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 15 сентября.

ШЕДЕВР. Рабона Мамаева К старту в Лиге Европы «Краснодар» набрал обороты, уверенно победив в гостях «Анжи». Павел Мамаев забил, возможно, лучший гол этого сезона. Это нужно видеть.

ПОТЕРИ. Эрнандес и Магнуссон не летят в Чехию. Кем ЦСКА играть? У ЦСКА серьезные проблемы с составом перед стартом в Лиге чемпионов. Но варианты решения все же есть. Проверка — в среду в матче с «Викторией» из Пльзеня.

СЛУЦКИЙ. Победа с помощью ВАР «Витесс» реабилитировался за разгромное поражение от «Аякса» (0:4) перед сентябрьской паузой. В матче 5-го тура чемпионата Голландии команда Леонида Слуцкого победила в гостях «Зволле» (2:0).

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ . Дайте два! Португалец наконец-то забил за свой новый клуб. В матче «Ювентуса» с «Сассуоло» он для начала отличился ударом с метра по пустым воротам. Промахнуться было сложно.

ИБРАГИМОВИЧ. 500 голов В ночь на воскресенье «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл со счетом 3:5 «Торонто» в чемпионате МЛС, однако для 36-летнего шведского нападающего калифорнийской команды Златана Ибрагимовича этот матч стал особенным. На 43-й минуте он забил 500-й гол в своей карьере. И это «Торонто» стал жертвой Ибры, а не наоборот.

БОКС. Головкин vs Альварес: прибытие мусоровоза Геннадий Головкин уступил по очкам мексиканцу Саулю Альваресу в поединке за чемпионские титулы WBC и WBA Super в среднем весе, который прошел в Лас-Вегасе. Боксер из Казахстана потерпел первое поражение в карьере. Виноваты ли судьи?

ПЕРВЫЙ. Пояс Макгрегора и гимн СССР Как прошел первый в России турнир UFC. В субботу в столичном «Олимпийском» было колоритно.

ДОПИНГ. Тайны ВАДА раскрыты Всемирное антидопинговое агентство опубликовало полную переписку с российской стороной. Что же все-таки содержалось в месседже министра спорта России Павла Колобкова , после которого РУСАДА может быть восстановлено в правах назло всем?

КОНФЛИКТ. Константин Генич : «12-летние инстаграм-джедаи пишут мне, чтобы я сдох от рака. Куда катится мир?!» Товарищеский матч между командами телекомментаторов с одной стороны и блоггеров и фиферов ("Амкал") с другой завершился большим скандалом в соцсетях. Уступившие блоггеры обвинили тележурналистов в грубости, хамстве и в том, что им помогал арбитр. Больше всего досталось Артему Шмелькову и Константину Геничу.

СКОРОСТЬ. Сироткин сражается, Хэмилтон душит интригу Чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Гран-при Сингапура» одержал еще одну победу. За последнее место Сергея Сироткина при этом совершенно не стыдно.

МАРАФОН. Кениец перебил рекорд мира более чем на минуту Элиуд Кипчоге победил в Берлине с результатом 2.01,39. Для легкой атлетики это просто космос.

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