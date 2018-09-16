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Футболист «Зенита» Маркизио оценил уровень Российской премьер-лиги
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Футболист «Зенита» Маркизио оценил уровень Российской премьер-лиги 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от дебюта в официальном матче за «Зенит», передает "Советский спорт".
"Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче, и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в РПЛ, по четвергам — в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России. Прямо сейчас нам нужно побеждать в каждом следующем матче. Вторая часть сезона начнется в марте, поэтому необходимо набрать как можно больше очков до зимнего перерыва", — рассказал итальянец.
Также Маркизио оценил уровень РПЛ в сравнении с европейскими чемпионатами,
"Этот турнир уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам — Серии А, Примере, Бундеслиге и Английской Премьер-лиге. Тем не менее, здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры", — отметил он.
Напомним, что 32-летний полузащитник дебютировал в матче седьмого тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1) и вышел на поле на 71-й минуте, заменив аргентинца Леандро Паредеса.
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