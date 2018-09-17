Игроки помогли машине скорой помощи покинуть поле в матче чемпионата Бразилии

В матче 25-го тура бразильской Серии А между « Васко да Гама » и «Фламенго» (1:1) произошёл курьёзный случай. В ходе встречи один из футболистов получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле. На помощь ему отправилась машина скорой помощи, однако, после того как игрок был помещён в нее, автомобиль не смог покинуть поле, заглохнув рядом с центральной линией. Партнёры травмированного футболиста и их соперники подтолкнули машину, после чего она вновь завелась и покинула поле.

Посмотреть видео можно в «твиттере» MailOnline Sport. «Фламенго» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 45 очками в активе. В свою очередь, «Васко да Гама» располагается на 17-й строчке, имея лишь 25 очков.