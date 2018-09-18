Скорая помощь заглохла на поле во время матча в Бразилии

На поле выехала карета скорой, но вскоре заглохла в центральном круге и уехать с места уже не смогла. В итоге футболистам обеих команд пришлось толкать машину. Спустя некоторое время водитель все-таки завел двигатель и смог выехать с поля.

За происшествием наблюдали 50 тысяч зрителей, которые присутствовали на матче.

Ранее концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле.