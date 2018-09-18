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Скорая помощь заглохла на поле во время матча в Бразилии
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Скорая помощь заглохла на поле во время матча в Бразилии 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Во время матча чемпионата Бразилии, в рамках которого встречались "Васко да Гама" и «Фламенко», защитнику первой команды Бруно Силве потребовалась медицинская помощь во втором тайме, сообщает "Советский спорт".
На поле выехала карета скорой, но вскоре заглохла в центральном круге и уехать с места уже не смогла. В итоге футболистам обеих команд пришлось толкать машину. Спустя некоторое время водитель все-таки завел двигатель и смог выехать с поля.
За происшествием наблюдали 50 тысяч зрителей, которые присутствовали на матче.
Ранее концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле.
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