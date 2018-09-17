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В Бразилии футболисты толкали заглохшую на поле машину скорой помощи
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В Бразилии футболисты толкали заглохшую на поле машину скорой помощи 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Soccer News
Во время матча чемпионата Бразилии между «Васко да Гамой» и «Фламенго» футболистам пришлось толкать машину скорой помощи, которая заглохла прямо на поле.
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