Каррера прокомментировал первое поражение «Спартака» в сезоне 

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал первое поражение клуба в сезоне Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
"Джикия вернулся после сложной травмы. И хотя свежести в ногах на 90 минут ему не хватает, он набирает обороты, — отметил специалист. — Педро Роша сегодня не вышел, но он важен для нашей команды. У нас будет много матчей через два дня на третий, и все получат возможность сыграть. Не могут в каждом матче играть одни и те же футболисты. Почему не забиваем со стандартов? В этом заслуга соперников".
"Спартак" в матче седьмого тура РПЛ уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.