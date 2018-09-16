Ширко: у «Спартака» нет коллективной атакующей игры, все голы со стандартов

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко прокомментировал домашнее поражение красно-белых от «Ахмата» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненцев.

«Трудно назвать победу «Ахмата» предсказуемой. «Спартак» играл дома, и ничто не предвещало, что команда будет так осторожно играть у себя. Хозяевам очень тяжело давались атаки, очень тяжело забили, моментов было мало.