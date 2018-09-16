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Ширко: у «Спартака» нет коллективной атакующей игры, все голы со стандартов
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Ширко: у «Спартака» нет коллективной атакующей игры, все голы со стандартов 

Чемпионат.com 3 часа назад
Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко прокомментировал домашнее поражение красно-белых от «Ахмата» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненцев.
«Трудно назвать победу «Ахмата» предсказуемой. «Спартак» играл дома, и ничто не предвещало, что команда будет так осторожно играть у себя. Хозяевам очень тяжело давались атаки, очень тяжело забили, моментов было мало.
Все мячи «Спартак» забиты со стандартов. Нет взаимопонимания и коллективной атакующей игры. Не хватает коллективного игрока, который раздавал бы передачи. Игра команды упростилась, идут навесы на Зе Луиша, забросы», — сказал Ширко в эфире телеканала «Матч Премьер».
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