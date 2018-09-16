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Дуглас Коста извинился перед болельщиками, партнёрами, но не перед ди Франческо
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Дуглас Коста извинился перед болельщиками, партнёрами, но не перед ди Франческо 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста отметился хамским поведением в матче с «Сассуоло». Бразилец сначала пытался задеть Федерики ди Франческо локтем, затем боднуть, а в итоге плюнул в него, за что и получил красную карточку.
— Я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ювентуса» за безобразное поведение в этой игре, — написал Коста в Инстаграме после матча. — Хочу также попросить прощения в партнеров, которые всегда меня поддерживают.
Примечательно, что перед соперником Коста не извинился. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уже заявил, что футболист будет оштрафован. Также его ждет дисквалификация предположительно на 3-5 матчей.
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