Дуглас Коста извинился перед болельщиками, партнёрами, но не перед ди Франческо

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста отметился хамским поведением в матче с «Сассуоло». Бразилец сначала пытался задеть Федерики ди Франческо локтем, затем боднуть, а в итоге плюнул в него, за что и получил красную карточку.

— Я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ювентуса» за безобразное поведение в этой игре, — написал Коста в Инстаграме после матча. — Хочу также попросить прощения в партнеров, которые всегда меня поддерживают.

Примечательно, что перед соперником Коста не извинился. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уже заявил, что футболист будет оштрафован. Также его ждет дисквалификация предположительно на 3-5 матчей.