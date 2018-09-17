Ещё
Хавбек «Ювентуса» Коста извинился за свое поведение на поле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хавбек «Ювентуса» Коста извинился за свое поведение на поле 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста принес извинения за свое поведение в матче чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:1), передает "Советский спорт".
Коста, плюнувший в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо, получил от арбитра красную карточку и был удален на 93-й минуте, так как за несколько минут до этого получил желтую карточку за то, что боднул Ди Франческо.
"Я хотел бы извиниться перед всеми поклонниками «Ювентуса». Я также прошу прощения у своих товарищей по команде, которые всегда со мной в хорошие и плохие времена. Я вел себя отвратительно и извиняюсь перед всеми за это", — написал хавбек в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей.
Газета.Ru: последние новости
Хавбек "Урала": мы можем победить любую команду в РПЛ Министр спорта России объяснил переход велогонщицы в сборную Узбекистана Маркизио дебютировал за "Зенит" в матче против "Оренбурга"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой68
«Звезду» российского футбола избили на улице
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»
В России вступились за проигравшего Головкина8
Россиянок оставили без медалей26
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение