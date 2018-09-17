Хавбек «Ювентуса» Коста извинился за свое поведение на поле

Коста, плюнувший в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо, получил от арбитра красную карточку и был удален на 93-й минуте, так как за несколько минут до этого получил желтую карточку за то, что боднул Ди Франческо.

"Я хотел бы извиниться перед всеми поклонниками «Ювентуса». Я также прошу прощения у своих товарищей по команде, которые всегда со мной в хорошие и плохие времена. Я вел себя отвратительно и извиняюсь перед всеми за это", — написал хавбек в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей.