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Каррера: Ханни играл в матче с «Ахматом» не из-за того, что написал в соцсетях
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Каррера: Ханни играл в матче с «Ахматом» не из-за того, что написал в соцсетях 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ рассказал, почему включил в стартовый состав на игре полузащитника Софьяна Ханни.
«Если Ханни не играет, вы спрашиваете: «Почему не играет»?» Если играет, то спрашиваете: «Почему играет?» Определитесь уже. Мне не важно, что он написал в «Твиттере». Я бы даже своего брата не поставил бы в состав. Играют те, кто принесут больше пользы. Это все мои игроки, в определённый момент я могу воспользоваться ими. Естественно, Ханни играл не из-за того, что он написал в соцсетях. Сегодня я понял, что подошёл подходящий момент, чтобы он сыграл, потому то у нас впереди будет много матчей», — передаёт слова Каррера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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