Каррера: «Мы проиграли бой, а не войну»

Константин Евграфов. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвёл итоги матча с «Ахматом» (1:2). Его слова с «Открытие Арены» приводит главный редактор портала "Евро-Футбол.Ру"

— Оцените, как Глушаков и Ещенко включились в игру. Из-под одного чуть не забили, а из-под другого забили?

— У нас 7 матчей за 22 дня. Нельзя представить, чтобы каждый игрок играл каждый матч. Я стараюсь распределить силы, чтобы каждый был готов к игре.

— Как оцените физическую готовность команды? Ещенко черёз 4 минуты после выхода не догнал игравшего весь матч соперника.

— Нелегко, войдя в игру, держать ритм. Единственное, что могу отметить — не удался первый тайм. В остальном порой что-то не получается, а что-то получается. Мы проиграли бой, а не войну.

— В «Спартаке» на скамейке запасных качественные футболисты и звезды по российским меркам. Вас не удивляет, что «Спартак» матч за матчем испытывает проблемы с аутсайдерами? Вы можете сказать, что сложно играть. Но это уже, кажется, тенденция. Мы не видим яркий «Спартак».

— Это нелегко для любого клуба, не только для «Спартака». У нас качественные игроки, но играют 11 игроков, а не 24. Я должен делать выбор. Поле является главным судьей.

— «Спартак» испытывает проблемы против команд, которые обороняются в 11 человек…

— Это было, когда мы стали чемпионами.

— Но тогда «Спартак» играл по другой схеме. Может надо ее поменять?

— Нет. Думаю дело не в системе. Сложно всем. Не только «Спартаку». И не только в России. Когда команда хорошо организована в обороне, забить сложно. Если повезёт, получится забить, если возникнет шанс. Надо стараться забивать, когда появляется моменты.

— Из-за ротации кажется, нет взаимопонимания среди игроков. Пожелание найти золотую середину, что бы было и взаимопонимание, и ротация?

— Безусловно нелегко подобрать нужных игроков к определённым матчам. Мы работаем над тем, чтобы выставлять тот состав на поле, который будет подходящим к конкретному матчу. Мы стараемся пользоваться ротацией. Когда меняешь пешки, что-то меняется.

— Главное, чтобы молодые играли? Пускай и ошибаются?

— Молодые ошибаются, и это нормально. Я не вижу в этом проблемы.