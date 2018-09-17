Массимо Каррера: Мы проиграли битву, но не войну 

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после домашнего поражения от грозненского «Ахмата» (1:2) в 7-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о причинах неудачи и признался, что поздравил бывшего помощника Романа Пилипчука с победой.
— Почему «Спартак» так редко забивает с игры? Сегодня опять не получилось, на помощь пришел угловой… — Чаще всего это заслуга соперника. — Почему не играл Педро Роша, который неплохо проявил себя в матче против "Зенита"? — Педро важен для нашей команды, как и все остальные. Нас ждет много матчей за короткий отрезок времени, поэтому нужна ротация, и практику получат разные футболисты. — В порядке ли Джикия? В одном из эпизодов он держался за заднюю поверхность бедра. — Да, с ним все в порядке. Он вернулся после сложной травмы, и на 90 минут его не всегда хватает. Но он все наверстает. — «Ахмат» вас чем-то удивил? — Мы подозревали, что соперник будет обороняться большими силами. Однако в первом тайме нам не хватало злости, и это сказалось. — После матча с «Зенитом» Ханни высказывал в соцсетях недовольство тем, что мало играет. Это помогло ему оказаться сегодня в стартовом составе? — Играют те, кто может принести больше пользы. Я не чей-то друг, не чей-то враг. Это все мои игроки. Да, я могу ошибиться или угадать с составом, но соцсети тут точно не имеют значения! Ханни играл сегодня, так как я посчитал, что он готов к этому. И потому что впереди у нас много матчей. Точка! То же самое касается всех остальных игроков. Нам нужно распределять силы. Мы проиграли бой, но не войну. — Ещенко никогда не славился точными навесами, однако, когда он вышел на замену, именно его партнеры регулярно искали передачами на фланге. Так задумывалось? В чем был смысл появления Ещенко на поле? — Каждый матч отличается от остальных: в одном работают одни механизмы, в следующем — иные. А Ещенко вышел, потому что Рассказов устал. — «Спартак» в очередной раз не сумел показать яркий футбол против аутсайдера. Может, стоит сменить систему? — Когда команда соперника организованно действует в обороне, то тебе в любом случае непросто. Это происходит во всех чемпионатах, не только в российском. У меня есть качественные футболисты, я делаю определенный выбор по составу. И поле в данном случае — самый строгий судья. Но я не думаю, что дело в системе. При прежних схемах у нас тоже возникали трудности. Поэтому так важно уметь забивать, когда у тебя мало шансов. — А у вас сегодня был «план Б»? — Был, но над ним надо работать. В концовке мы попытались играть с двумя нападающими, но потеряли свое лицо. Слишком торопились, слишком много забрасывали мяч вперед. Это не наш конек, не наш футбол. — Вы встретились с Романом Пилипчуком, который раньше помогал вам в «Спартаке», а теперь работает в «Ахмате»? — Да, мы встретились перед матчем и пожали друг другу руки, а после игры я поздравил его с победой.