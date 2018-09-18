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Рахимов назвал героя матча со «Спартаком»
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Рахимов назвал героя матча со «Спартаком» 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
"Герой матча — вся команда, а не тренер. Ребята выдали очень хорошую игру в плане самоотдачи и в плане дисциплины. Легко не было.
Если сравнивать с тем, что происходило в прошлом году, то, если вы помните, «Ахмат» тоже одержал победу со счетом 3:1. Но для меня было понятно, что это будет совершенно другая игра.
"Спартак" не проиграл ни одного матча, пропустил всего один мяч, имеет уверенность в своих силах и, естественно, не хочет отпускать "Зенит" дальше от себя. Команда борется за чемпионство и будет бороться за чемпионство. Я уверен, что это остается приоритетной задачей команды", — заявил Рахимов в эфире «Россия 24».
Ранее тренер «Ахмата» не смог сказать «нет» Кадырову.
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