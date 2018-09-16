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Тренер «Ахмата» Рахимов не стал выделять заслугу Пилипчука в победе над «Спартаком»
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Тренер «Ахмата» Рахимов не стал выделять заслугу Пилипчука в победе над «Спартаком» 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рашид Рахимов не стал выделять заслугу своего ассистента Романа Пилипчука в победе над московским "Спартаком". Об этом он сказал на пресс-конференции после матча.
"Ахмат" обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата России. Для Рахимова это был первый матч после возвращения на пост главного тренера «Ахмата». Его ассистентом стал Роман Пилипчук, который до этого в течение двух сезонов был помощником Массимо Карреры в «Спартаке».
"Слишком большое внимание этому уделяется. Рома внес такой же вклад, как и все остальные тренеры. Я спрашивал не только его мнение, делал определенные выводы. Я спрашивал у него какие-то детали, чтобы утвердиться в своем мнении", — сказал Рахимов.
"Рома говорил о команде только хорошие вещи. Мы работали чисто профессионально, чтобы проанализировать игру «Спартака». Что касается Карреры и Пилипчука, то они подошли друг к другу и пожали руки", — добавил Рахимов.
Рахимов подчеркнул, что у него и его тренерского штаба было всего девять дней на перестройку команды и подготовку к матчу со «Спартаком». «Времени было мало. Вы видели, что мы поменяли схему игры, понимали, в каких ситуациях у „Спартака“ возникают сложности», — отметил тренер.
"Ахмат" набрал 10 очков и поднялся на седьмое место.
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