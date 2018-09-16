О. Иванов: в матче со «Спартаком» было задание пытаться перекрывать Фернандо

«Мне кажется, любой профессиональный спортсмен едет и рассчитывает на что-то. Вот и мы сегодня выбрали определённую тактику после неудачных игр, пытались ловить соперника на контратаках, и, в принципе, у нас это получилось удачно. У «Спартака» была пара моментов, но в основном ничего не давали создавать.

Понравилось ли играть второго нападающего? Это такая тактическая схема. Было задание выдвигаться и пытаться перекрывать Фернандо, потому что он ведёт всю игру у «Спартака». Провели разбор соперника, и было задание — чтобы не было диагоналей, проникающих передач. Поэтому играл так высоко.

Многие работали с Рахимовым и знают его требования. Понимание того, чего от нас хотят, есть. Пытались выполнить тренерскую установку. Сейчас он нас похвалил в раздевалке, сказал: пробегитесь, денёчек отдохнёте, а потом будете опять работать. Изменился ли Рахимов за это время? Постарел чуть-чуть. Если серьёзно, то понятно, что он ездил на стажировки, был в «Наполи», ещё в нескольких клубах. Поднабрался опыта и постарается что-то новенькое нам привнести.

Любая победа окрыляет, как и поражение убивает. Будем стараться двигаться от игры к игре. Как говорится, посмотрим в конце сезона, на что наиграли», — сказал Иванов в эфире телеканала «Матч Премьер».