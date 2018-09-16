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О. Иванов: в матче со «Спартаком» было задание пытаться перекрывать Фернандо
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О. Иванов: в матче со «Спартаком» было задание пытаться перекрывать Фернандо 

Чемпионат.com + ещё 1 2 часа назад
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал гостевую победу над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.
«Мне кажется, любой профессиональный спортсмен едет и рассчитывает на что-то. Вот и мы сегодня выбрали определённую тактику после неудачных игр, пытались ловить соперника на контратаках, и, в принципе, у нас это получилось удачно. У «Спартака» была пара моментов, но в основном ничего не давали создавать.
Понравилось ли играть второго нападающего? Это такая тактическая схема. Было задание выдвигаться и пытаться перекрывать Фернандо, потому что он ведёт всю игру у «Спартака». Провели разбор соперника, и было задание — чтобы не было диагоналей, проникающих передач. Поэтому играл так высоко.
Многие работали с Рахимовым и знают его требования. Понимание того, чего от нас хотят, есть. Пытались выполнить тренерскую установку. Сейчас он нас похвалил в раздевалке, сказал: пробегитесь, денёчек отдохнёте, а потом будете опять работать. Изменился ли Рахимов за это время? Постарел чуть-чуть. Если серьёзно, то понятно, что он ездил на стажировки, был в «Наполи», ещё в нескольких клубах. Поднабрался опыта и постарается что-то новенькое нам привнести.
Любая победа окрыляет, как и поражение убивает. Будем стараться двигаться от игры к игре. Как говорится, посмотрим в конце сезона, на что наиграли», — сказал Иванов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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