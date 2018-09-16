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Массимо Каррера: «Когда меняешь пешки, может быть, что-то меняется не в лучшую сторону»
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Массимо Каррера: «Когда меняешь пешки, может быть, что-то меняется не в лучшую сторону» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в домашнем матче 7-го тура чемпионата России от «Ахмата» (1:2) заявил, что не перестанет доверять молодым, несмотря на их ошибки.
Сегодня в стартовом составе красно-белых вышли 20-летний вратарь Александр Максименко, 20-летний защитник Николай Рассказов и 20-летний полузащитник Александр Ломовицкий.
— Безусловно, нелегко подобрать нужных игроков к определенным матчам, — сказал Каррера. — Я работаю над тем, чтобы выставлять на поле тот состав, который подходит. Я ставлю игрока не для того, чтобы досадить кому-то. Стараемся пользоваться ротацией. Когда меняешь пешки, может быть, что-то меняется не в лучшую сторону. Но я не думаю, что это происходит в данный момент. Молодые ошибаются, но я не вижу здесь проблемы. Я всегда буду давать место молодым. (Александр Рогулев)​
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