Массимо Каррера: «Когда меняешь пешки, может быть, что-то меняется не в лучшую сторону»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в домашнем матче 7-го тура чемпионата России от «Ахмата» (1:2) заявил, что не перестанет доверять молодым, несмотря на их ошибки. Сегодня в стартовом составе красно-белых вышли 20-летний вратарь Александр Максименко , 20-летний защитник Николай Рассказов и 20-летний полузащитник Александр Ломовицкий — Безусловно, нелегко подобрать нужных игроков к определенным матчам, — сказал Каррера. — Я работаю над тем, чтобы выставлять на поле тот состав, который подходит. Я ставлю игрока не для того, чтобы досадить кому-то. Стараемся пользоваться ротацией. Когда меняешь пешки, может быть, что-то меняется не в лучшую сторону. Но я не думаю, что это происходит в данный момент. Молодые ошибаются, но я не вижу здесь проблемы. Я всегда буду давать место молодым. ( Александр Рогулев )​ Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам Спартак М — Ахмат