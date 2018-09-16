Ещё
День домашнего дебюта Промеса: «Севилья» — «Хетафе», прямая трансляция (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

День домашнего дебюта Промеса: «Севилья» — «Хетафе», прямая трансляция (видео) 

SovSport.Ru + ещё 2 2 часа назад
Прямые трансляции матчей чемпионата Испании по футболу теперь можно будет смотреть прямо на нашем сайте. Совершенно легально. С любого устройства. При поддержке социальной сети «Одноклассники» и компании «Телеспорт» мы покажем в прямом эфире лучшие матчи примеры.
«Советский спорт» предлагает трансляцию матча «Севилья» — «Хетафе». Именно в этой игре ожидается первый выход на поле в домашнем матче бывшего форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, перешедшего в севильский клуб несколько недель назад.
SovSport.Ru: последние новости
У «Зенита» новая точка силы. И это – не Дзюба Антон Швец: Мяч, забитый «Спартаку», очень важный для меня Рашид Рахимов: Сегодня в «Ахмате» не может быть свободных художников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой67
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение