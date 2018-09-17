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Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»
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Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико» 

Спорт-Экспресс + ещё 3 1 час назад
Фото: Soccer News
«Монако» объявил заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Российский хавбек монегасков Александр Головин не вошел в список из 19 игроков, которые примут участие в этой игре.
Les 19 contre l'@AtletiFR #UCL #ASMATMhttps://t.co/ndpnhyt6er
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 17 сентября 2018 г.
Головин присоединился к «Монако» 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. В начале августа хавбек получил травму на одной из тренировок и лишь недавно вернулся в общую группу.
"Монако" выступает в группе А вместе с «Атлетико», «Боруссией» и «Брюгге».
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