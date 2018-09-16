Ещё
Самый массовый в Карелии марафон может пройти в год 100-летия республики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый массовый в Карелии марафон может пройти в год 100-летия республики 

RT на русском 2 часа назад
Самый массовый в Карелии марафон намерены провести в год 100-летия республики, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
К участию в RunKarjala 2020 могут привлечь около 10 тыс. бегунов. Маршрут проложат по центру Петрозаводска.
Точная дата марафона пока неизвестна.
В преддверии 100-летия Карелии запланированы и другие массовые спортивные мероприятия, в том числе полумарафон Lumi Karjala и фестиваль скандинавской ходьбы «ScandiKarjala. Легенды Белых ночей» в 2019 году.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал о фестивале бега в Новосибирске.
RT на русском: последние новости
Семак: футбольный интеллект Маркизио может помочь «Зениту» Собянин рассказал о различиях между выборами мэра Москвы в 2013 и 2018 годах В посольстве в Швейцарии прокомментировали сообщения СМИ о задержании в Нидерландах двух россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой67
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение