Самый массовый в Карелии марафон может пройти в год 100-летия республики

Самый массовый в Карелии марафон намерены провести в год 100-летия республики, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

К участию в RunKarjala 2020 могут привлечь около 10 тыс. бегунов. Маршрут проложат по центру Петрозаводска.

Точная дата марафона пока неизвестна.

В преддверии 100-летия Карелии запланированы и другие массовые спортивные мероприятия, в том числе полумарафон Lumi Karjala и фестиваль скандинавской ходьбы «ScandiKarjala. Легенды Белых ночей» в 2019 году.

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