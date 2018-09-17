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Форвард «Вест Хэма» Перес опроверг информацию о том, что он отказался выйти на замену
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Форвард «Вест Хэма» Перес опроверг информацию о том, что он отказался выйти на замену 

Спорт-Экспресс + ещё 3 16 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Вест Хэма» Лукас Перес заявил, что информация о том, что он отказался разминаться и выходить на замену, сидя на скамейке запасных во время матча с «Эвертоном» (3:1), не соответствует действительности.
— Учитывая ложную информацию, которая была распространена в СМИ, я вынужден объяснить то, что произошло на самом деле. За всю свою карьеру я никогда не отказывался разминаться, — написал футболист в Твиттере. — В моем нынешнем клубе футболисты, сидящие на скамейке, разминаются сериями по 3-5 минут, постоянно меняясь. Когда Марко Арнаутович получил травму, я сидел на скамейке после разминки. Тренер позвал меня, чтобы я вышел на замену, но потом, осознав, что быстрее будет выпустить Антонио, который в этот момент разминался, изменил свое решение. Эта ситуация была неверно истолкована из-за моего общения с тренером вратарей, в процессе которого я и близко не отказывался от выхода на поле. Как профессионал, я принимаю решение тренера и продолжу работать, чтобы получить как можно больше игрового времени.
pic.twitter.com/QjwHJQeyxh
— Lucas Pérez (@LP10oficial) 17 сентября 2018 г.
В составе победителей отличились Андрей Ярмоленко (дважды) и Марко Арнаутович. Перес остался на скамейке запасных.
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