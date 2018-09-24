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Бывший игрок ЦСКА встал на защиту Глушакова и Ещенко
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Бывший игрок ЦСКА встал на защиту Глушакова и Ещенко 

Газета.Ru + ещё 143 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о ситуации, которая сложилась в стане московского "Спартака", передает «Спорт-Экспресс».
Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль красно-белых после того, как поставили «лайк» под стихотворением актера Дмитрий Назарова про главного тренера столичного клуба Массимо Карреру.
"Конечно, Глушаков и Ещенко нужны «Спартаку»! Оба — хорошие игроки и нормальные ребята. Вообще вся эта ситуация — какой-то бред. Мне кажется, надо футболом заниматься, при определении состава отталкиваться от игровых качеств, а не копошиться в лайках и прочей ерунде.
В итоге на пустом месте раздули скандал, дерьмо на ребят льют и льют. Противно! Да оставьте их в покое! Дайте им возможность спокойно играть в футбол! На мой взгляд, солидный клуб должен оберегать своих игроков, не выносить сор из избы. А тут все наоборот", — заявил гусев.
Ранее экс-хавбек ЦСКА заявил, что команде не было легче без Глушакова и Ещенко на поле.
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