Бывший игрок ЦСКА встал на защиту Глушакова и Ещенко

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о ситуации, которая сложилась в стане московского "Спартака" , передает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль красно-белых после того, как поставили «лайк» под стихотворением актера Дмитрий Назарова про главного тренера столичного клуба Массимо Карреру.

"Конечно, Глушаков и Ещенко нужны «Спартаку»! Оба — хорошие игроки и нормальные ребята. Вообще вся эта ситуация — какой-то бред. Мне кажется, надо футболом заниматься, при определении состава отталкиваться от игровых качеств, а не копошиться в лайках и прочей ерунде.

В итоге на пустом месте раздули скандал, дерьмо на ребят льют и льют. Противно! Да оставьте их в покое! Дайте им возможность спокойно играть в футбол! На мой взгляд, солидный клуб должен оберегать своих игроков, не выносить сор из избы. А тут все наоборот", — заявил гусев.

Ранее экс-хавбек ЦСКА заявил, что команде не было легче без Глушакова и Ещенко на поле.