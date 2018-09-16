Червиченко: «Ахмат» полностью переигрывал «Спартак» в скорости

«Это футбол, иногда приходят победа неожиданная, где её должно не быть, а иногда поражение, в равной, по сути, игре. «Спартак» на фоне общего преимущества, действовал менее активно и менее остро. Кинжальные выпады «Ахмата» были более разящие. На мой взгляд, «Ахмат» полностью переигрывал «Спартак» в скорости, и к 60-ой минуте это преимущество стало только нарастать.