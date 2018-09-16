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Червиченко: «Ахмат» полностью переигрывал «Спартак» в скорости
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Червиченко: «Ахмат» полностью переигрывал «Спартак» в скорости 

Чемпионат.com + ещё 1 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).
«Это футбол, иногда приходят победа неожиданная, где её должно не быть, а иногда поражение, в равной, по сути, игре. «Спартак» на фоне общего преимущества, действовал менее активно и менее остро. Кинжальные выпады «Ахмата» были более разящие. На мой взгляд, «Ахмат» полностью переигрывал «Спартак» в скорости, и к 60-ой минуте это преимущество стало только нарастать.
Победа Пилипчука? Нет, это всё как-то похоже на теорию заговора, сколько эту тему пережёвывали. Выигрывает игру вся команда, персонализировать победы всё-таки не нужно. Его вклад есть, может даже в том, что ставка была сделана скорость», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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