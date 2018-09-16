В Алматы прошли показательные выступления по мотофристайлу.

Одним из самых зрелищных мероприятий во время празднования Дня города в Алматы стали показательные выступления по мотофристайлу. Стокилограммовые мотоциклы буквально парили в воздухе, передает телеканал «МИР 24».

Райдеры поднимались на высоту более десяти метров, выполняя сложнейшие трюки. Один из самых зрелищных — «Супермен», в котором спортсмен в воздухе вытягивается в горизонтальном положении, принимая позу летящего супергероя.

Экстремальное шоу устроили звезды мотокросса — российские спортсмены, которые не раз становились победителями престижных соревнований.

«Отличная погода, невероятное количество зрителей, невероятная энергетика на площадке. В такие моменты хочется делать больше и больше. Могу смело сказать, что мы выступили сегодня на все 100%. Пришлось даже внедрить некоторые трюк, у меня раскрылась душа, которые я делал последний раз до своих крайних падений», — рассказал чемпион России по дисциплине эндуро Алексей Колесников.

Последний раз подобное шоу в Алмате проводили в 2012 году.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ