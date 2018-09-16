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В Алматы прошли показательные выступления по мотофристайлу.
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В Алматы прошли показательные выступления по мотофристайлу. 

Мир24 2 часа назад
Одним из самых зрелищных мероприятий во время празднования Дня города в Алматы стали показательные выступления по мотофристайлу. Стокилограммовые мотоциклы буквально парили в воздухе, передает телеканал «МИР 24».
Райдеры поднимались на высоту более десяти метров, выполняя сложнейшие трюки. Один из самых зрелищных — «Супермен», в котором спортсмен в воздухе вытягивается в горизонтальном положении, принимая позу летящего супергероя.
Экстремальное шоу устроили звезды мотокросса — российские спортсмены, которые не раз становились победителями престижных соревнований.
Алексей Колесников — Чемпион России по эндуро
«Отличная погода, невероятное количество зрителей, невероятная энергетика на площадке. В такие моменты хочется делать больше и больше. Могу смело сказать, что мы выступили сегодня на все 100%. Пришлось даже внедрить некоторые трюк, у меня раскрылась душа, которые я делал последний раз до своих крайних падений», — рассказал чемпион России по дисциплине эндуро Алексей Колесников.
Последний раз подобное шоу в Алмате проводили в 2012 году.
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