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«Башакшехир» и «Фенербахче» победили в чемпионате Турции
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«Башакшехир» и «Фенербахче» победили в чемпионате Турции 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Завершились несколько матчей пятого тура чемпионата Турции. Стоит отметить победы «Башакшехира», который догнал лидеров, а также «Фенербахче», прервавшего трехматчевую серию из поражений.
"Башакшехир" — «Антальяспор» — 4:0 (1:0) Голы: Висча, 7 — 1:0, Наполеони, 46 — 2:0, Кахвечи, 72 — 3:0, Адейбаор, 88 — 4:0  "Коньяспор" — «Фенербахче» — 0:1 (0:0) Гол: Элмас, 67 — 0:1  "Сивасспор" — «Эрзурум» — 2:2 (1:1) Голы: Шук, 5 (с пенальти) — 0:1, Килинч, 36 — 1:1, Коне, 55 — 2:1, Акдаг, 79 — 2:2  "Ризеспор" — «Бурсаспор» — 1:1 (0:1) Голы: Сако, 16 — 0:1, Болдрин, 58 — 1:1  Положение лидеров: Галатасарай, Башакшехир, Касымпаша — 12, Бешикташ — 10…
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