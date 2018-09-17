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Бубнов: первое время «Спартак» будет страдать без Промеса
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Бубнов: первое время «Спартак» будет страдать без Промеса 

Газета.Ru + ещё 4 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и грозненским"Ахматом" (1:2) и отметил, что столичный клуб не сможет быстро заменить Квинси Промеса, передает "Советский спорт".
"У красно-белых идет постоянная ротация состава, и в этом видится главная причина такого результата. Кроме того, Массимо Каррере приходится искать замену Промесу, и оптимального варианта пока не видно. В любом случае заменить Промеса будет очень сложно, и какое-то время «Спартак» будет от этого страдать", — заявил Бубнов.
Также он оценил выбор главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой состава на матч с «Ахматом».
"В данном случае эксперимент пользы не принес, хотя не стал бы говорить, что Каррера ошибся с составом. Его решения обусловлены тренировочным процессом, и только он знает, в каком состоянии находится тот или иной игрок. К тому же были матчи сборных, после которых все приехали в разном состоянии. Почему «Спартак» по-прежнему не забивает с игры? Причина кроется как раз в ротации. Нет наигранных связей, не хватает синхронных действий, игроки плохо чувствуют друг друга. По-хорошему пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой и наигрывать ее", — заключил эксперт.
Напомним, что «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне и теперь отстает от "Зенита" на пять очков в турнирной таблице.
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