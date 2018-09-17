Бубнов: первое время «Спартак» будет страдать без Промеса

"У красно-белых идет постоянная ротация состава, и в этом видится главная причина такого результата. Кроме того, Массимо Каррере приходится искать замену Промесу, и оптимального варианта пока не видно. В любом случае заменить Промеса будет очень сложно, и какое-то время «Спартак» будет от этого страдать", — заявил Бубнов.

Также он оценил выбор главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой состава на матч с «Ахматом».

"В данном случае эксперимент пользы не принес, хотя не стал бы говорить, что Каррера ошибся с составом. Его решения обусловлены тренировочным процессом, и только он знает, в каком состоянии находится тот или иной игрок. К тому же были матчи сборных, после которых все приехали в разном состоянии. Почему «Спартак» по-прежнему не забивает с игры? Причина кроется как раз в ротации. Нет наигранных связей, не хватает синхронных действий, игроки плохо чувствуют друг друга. По-хорошему пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой и наигрывать ее", — заключил эксперт.