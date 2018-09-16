Ещё
Швец: «Ахмат» пока мало поработал с Рахимовым, но чувствуется рука тренера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швец: «Ахмат» пока мало поработал с Рахимовым, но чувствуется рука тренера 

Чемпионат.com + ещё 3 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура Премьер-Лиги.
«Дали пас назад. Пробил и забил. Даже не думал, когда наносил удар. У меня была установка отработать на позиции и помочь команде. Сдержать натиск соперника, и выбегать в контратаки. Рашид Маматкулович хорошо настроил команду. Во втором тайме у нас был небольшой провал, но в основном мы всё выполнили. Сборная меня зарядила положительными эмоциями, проблем с усталостью нет. Пропущенный гол обсудим на разборе игры. С Рахимовым пока поработали мало, но чувствуется рука тренера.
Помощь Пилипчука? У нас был разбор соперника, но пока мы работаем вместе очень мало. На какие проблемные позиции он обращал внимание? Это останется секретом.
Гол «Спартаку» для меня важен. Но не потому что он забит в ворота «Спартака». Для меня просто очень важно забить и принести победу команде. Рахимов поздравил команду с победой, но игру надо забыть. Очень рад этому, а так мне неважно кому забивать. Команда наша сегодня отработала хорошо, счёт закономерен», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Чемпионат.com: последние новости
Кадыров: «Спартак» является топовой командой, но для «Ахмата» авторитетов нет Погребняк: будет интересно снова сыграть против Терри в матче со «Спартаком» Загитова: рада была познакомиться с Фёдором Смоловым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой67
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение