Швец: «Ахмат» пока мало поработал с Рахимовым, но чувствуется рука тренера

«Дали пас назад. Пробил и забил. Даже не думал, когда наносил удар. У меня была установка отработать на позиции и помочь команде. Сдержать натиск соперника, и выбегать в контратаки. Рашид Маматкулович хорошо настроил команду. Во втором тайме у нас был небольшой провал, но в основном мы всё выполнили. Сборная меня зарядила положительными эмоциями, проблем с усталостью нет. Пропущенный гол обсудим на разборе игры. С Рахимовым пока поработали мало, но чувствуется рука тренера.

Помощь Пилипчука? У нас был разбор соперника, но пока мы работаем вместе очень мало. На какие проблемные позиции он обращал внимание? Это останется секретом.