Тото Вольфф: Это очень важная победа

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф заявил, что победа Льюиса Хэмилтона в Сингапуре доказала — команда разобралась с проблемами, преследовавшими её на этой трассе…

Вопрос: Это действительно важная победа, не так ли?

Тото Вольфф: Да, это значимое достижение — не столько для ситуации в чемпионате, сколько в том плане, что мы, наконец, изменили к лучшему поведение машины в Сингапуре. Мы заслужили эту победу — у нас был отличный темп. Мы получили необходимые ответы. Посмотрим, как мы используем это в оставшихся гонках.

Вопрос: Казалось, что Льюис полностью контролирует ход гонки, а команда в боксах сохраняет спокойствие. Гонка действительно получилась настолько легкой?

Тото Вольфф: Пожалуй, её можно сравнить с игрой в шахматы. Мы знали, что когда есть неплохая позиция на трассе, важно не упустить её за счёт стратегии, и контролировать износ шин — они должны выдержать дистанцию.

Вопрос: И всё это — благодаря потрясающему кругу Льюиса в финале квалификации?

Тото Вольфф: Это был лучший круг, который я когда-либо видел в Формуле 1. Вчера мы с Льюисом долго разговаривали, и он сказал, что этот круг казался ему сюрреалистическим, и его нельзя повторить. Я предполагаю, что он попадет в учебники истории нашего спорта.

Вопрос: Себастьян сказал, что мог проехать так же быстро, но ему не повезло. Любопытно, мог бы он это сделать… Льюис завоевал отличную позицию, без проблем стартовал и контролировал ход гонки. Вероятно, она держала вас в напряжении?

Тото Вольфф: Да. Когда Ферстаппен стартовал не лучшим образом, я подумал: «Да, это был отличный старт для нас!» Но затем Себастьян Феттель слишком быстро набрал темп. Я подумал: «Посмотрим, сможет ли он нас догнать». Но Льюис с самого начала контролировал происходящее на трассе.

Вопрос: Что вы думаете о ситуации в чемпионате? Теперь у Хэмилтона преимущество в 40 очков — можно немного расслабиться?

Тото Вольфф: Да, совершенно! (смеется) На самом деле нет. Это важный уик-энд для нас — мы поняли поведение машины. Но этот результат не сыграет ключевую роль для ситуации в личном зачете — впереди еще шесть гонок, и в каждой из них предстоит разыграть 25 очков. Как вы помните, в Австрии мы сошли с дистанции — и наше преимущество быстро ушло… Следовательно, мы не можем снимать ногу с педали газа.

Вопрос: Да, но Себастьяну необходимо выиграть все оставшиеся гонки, чтобы завоевать титул, а Льюис может финишировать вторым в большинстве из них. Всё же, это ключевой уик-энд сезона?

Тото Вольфф: Всё зависит не только от нас. Это автоспорт, здесь может произойти всё, что угодно. Надеюсь, с нами ничего такого не случится. Мы должны продолжать в том же духе, и тогда посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Вопрос: Вас удивило решение Ferrari перейти на UltraSoft?

Тото Вольфф: Это было смелое решение, поскольку было непонятно, выдержит ли этот комплект до финиша. Однако для того, чтобы совершить «подрезку», это было правильное решение. Мы же были вполне уверены, что состав Soft позволит доехать до финиша — выбор оказался верным.

Вопрос: Как вы оцениваете скорость Red Bull в этот уик-энд?

Тото Вольфф: В гонке скорость Red Bull была фактором, который приходилось учитывать. Для болельщиков и Формулы 1 в целом будет хорошо, если в конце сезона они смогут сыграть свою роль и вмешаться в борьбу. Следующая трасса, где они могут оказаться быстры, в Мексике, но кто знает, что произойдет в Сочи и в Сузуке?

Вопрос: Как вы можете прокомментировать тот эпизод, когда Льюис потерял время в трафике?

Тото Вольфф: В такие моменты ты сердишься из-за того, что теряешь преимущество, но нужно принять тот факт, что эти парни тоже ведут борьбу и пытаются как можно лучше провести собственную гонку. Это нужно уважать.

Я считаю, что гонщики между собой должны решать, что делать, если лидер близко позади. Находясь за рулем, иногда ты не знаешь, что произойдет — ты просто видишь приближающегося лидера. Однако нужно уважать тот факт, что у некоторых могут быть проблемы со скоростью.

Вопрос: Вы разработали специальную программу, чтобы решить проблемы, которые в прошлом возникали у команды в Сингапуре?

Тото Вольфф: Решение этих проблем было частью нашей программы развития, которая состояла в том, чтобы лучше понять шины и машину, заставить их работать вместе. Это небольшие шаги вперед, благодаря которым машина становится быстрее.

Вопрос: Что можете сказать о гонке Валттери Боттаса

Тото Вольфф: Он был разочарован, когда не мог приблизиться к отстающему на круг Нико Хюлкенбергу . У Кими проблем было меньше, но посмотрите на Даниэля — у него были более «свежие» шины UltraSoft, и, вероятно, он мог ехать на две секунды быстрее Кими, но он не мог его обогнать.

Мы должны вернуться к теме пропуска круговых. На городских трассах опережающий на круг должен приблизиться к отстающему на 1,2 секунды. Таковы правила, и мы должны их уважать, но возможно мы можем что-то предпринять, чтобы оптимизировать это правило в будущем.

Вопрос: Как можете прокомментировать инцидент с Эстебаном Оконом?

Тото Вольфф: Я не хочу это комментировать, потому что всегда есть две стороны. Всегда нужно пытаться обогнать, но я слышал, что Перес сказал, что не видел Эстебана или не ожидал, что он там окажется.

Вопрос: Льюис сейчас демонстрирует лучшую форму, чем когда-либо?

Тото Вольфф: На протяжении шести лет я слышу вопросы о том, почему мы разрешаем Льюису летать по всему миру. Знаете что? Для него последние десять дней оказались экстремальными — он был в Шанхае на неделе моды, после провел несколько дней в Нью-Йорке, а затем прилетел сюда и оставил всех позади. Давайте просто позволим каждому решать, что именно им помогает демонстрировать максимум своих возможностей. Льюис лучше всего знает, что для него хорошо.