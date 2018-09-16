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Кадыров: «Спартак» является топовой командой, но для «Ахмата» авторитетов нет
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Кадыров: «Спартак» является топовой командой, но для «Ахмата» авторитетов нет 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал гостевую победу над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.
«Футбольный клуб «Спартак», безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда «Ахмат» никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника. На любую игру наши футболисты выходят с установкой «только на победу». ФК «Спартак» традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для «Ахмата» авторитетов нет.
Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценнее. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак». С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной.
Я поздравляю тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и всех болельщиков! Желаю удачи в дальнейших матчах!» — написал Кадыров в своём «телеграм-канале».
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