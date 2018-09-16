Ещё
Айдамиров: футболисты «Ахмата» победили «Спартак» за счет проявленной самоотдачи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Айдамиров: футболисты «Ахмата» победили «Спартак» за счет проявленной самоотдачи 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты грозненского «Ахмата» победили в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" за счет проявленной самоотдачи. Об этом ТАСС сообщил вице— президент и генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
В воскресенье «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
"Думаю, что сегодня «Ахмат» сумел победить за счет проявленной самоотдачи, желания и настроя футболистов грозненской команды. Получилась тяжелая игра, тем более «Спартак» был в статусе одного из лидеров чемпионата, но мы доказали, что добиваться успеха можно с любой командой. Очень понравилось играть при большом количестве болельщиков, а одерживать победу в таких условиях, как говорится, приятно вдвойне", — сказал Айдамиров.
Айдамиров отметил, что не стоит зацикливаться на фигуре бывшего ассистента главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Романе Пиллипчуке, который теперь работает в тренерском штабе «Ахмата». «Считаю, что не стоит зацикливаться на Романе Пиллипчуке. Сегодняшняя победа — результат общей плодотворной работы в лице всех футболистов, главного тренера Рашида Рахимова, а также всего тренерского штаба», — отметил Айдамиров.
"Спартак" проведет следующий матч 20 сентября в Лиге Европы. В первом матче группового этапа турнира красно— белые в гостях встретятся с австрийским «Рапидом». В РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА 23 сентября. «Ахмат» 22 сентября на своем поле примет «Оренбург».
ТАСС: последние новости
Бейсджамперы из пяти регионов страны впервые прыгнули с башни Согласия в столице Ингушетии Наблюдатели опровергли данные о незаконных ограничениях на участке в Новой Москве Алексей Матюнин рассудит "Локомотив" и "Динамо" в матче чемпионата России по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой67
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение