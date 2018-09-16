Айдамиров: футболисты «Ахмата» победили «Спартак» за счет проявленной самоотдачи

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Футболисты грозненского «Ахмата» победили в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" за счет проявленной самоотдачи. Об этом ТАСС сообщил вице— президент и генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

В воскресенье «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

"Думаю, что сегодня «Ахмат» сумел победить за счет проявленной самоотдачи, желания и настроя футболистов грозненской команды. Получилась тяжелая игра, тем более «Спартак» был в статусе одного из лидеров чемпионата, но мы доказали, что добиваться успеха можно с любой командой. Очень понравилось играть при большом количестве болельщиков, а одерживать победу в таких условиях, как говорится, приятно вдвойне", — сказал Айдамиров.

Айдамиров отметил, что не стоит зацикливаться на фигуре бывшего ассистента главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Романе Пиллипчуке, который теперь работает в тренерском штабе «Ахмата». «Считаю, что не стоит зацикливаться на Романе Пиллипчуке. Сегодняшняя победа — результат общей плодотворной работы в лице всех футболистов, главного тренера Рашида Рахимова , а также всего тренерского штаба», — отметил Айдамиров.

"Спартак" проведет следующий матч 20 сентября в Лиге Европы. В первом матче группового этапа турнира красно— белые в гостях встретятся с австрийским «Рапидом». В РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА 23 сентября. «Ахмат» 22 сентября на своем поле примет «Оренбург».