Калиду Кулибали: «Наполи» должен улучшить свои результаты в Лиге чемпионов"

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды», который состоится завтра, заявил, что неаполитанцы должны улучшить свои результаты в этом турнире.

— Нам нужно улучшить свои результаты в Лиге чемпионов, — приводит слова Кулибали Football Italia. — Мы хотим преуспеть на групповой стадии. Я очень счастлив в «Наполи». Хорошо провожу здесь время и быстро усваиваю уроки уроки Анчелотти. Он очень помогает нам стать лучше.

"Наполи" выступает в группе С вместе с «Црвеной Звездой», «Ливерпулем» и «ПСЖ».

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