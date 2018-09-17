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Калиду Кулибали: «Наполи» должен улучшить свои результаты в Лиге чемпионов"
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Калиду Кулибали: «Наполи» должен улучшить свои результаты в Лиге чемпионов" 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды», который состоится завтра, заявил, что неаполитанцы должны улучшить свои результаты в этом турнире.
— Нам нужно улучшить свои результаты в Лиге чемпионов, — приводит слова Кулибали Football Italia. — Мы хотим преуспеть на групповой стадии. Я очень счастлив в «Наполи». Хорошо провожу здесь время и быстро усваиваю уроки уроки Анчелотти. Он очень помогает нам стать лучше.
"Наполи" выступает в группе С вместе с «Црвеной Звездой», «Ливерпулем» и «ПСЖ».
Все о Лиге чемпионов — здесь
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