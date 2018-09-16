Швец: «С Пилипчуком ещё толком познакомиться не удалось» 

Автор решающего гола в ворота "Спартака" Антон Швец подвёл итоги матча. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Помнишь, момент гола?
— Отдали пас. Не думая, ударил — так и забил гол.
— С какой установкой Рахимов выпускал на поле?
— С установкой, чтобы отработать на той позиции, на которой выпустил, чтобы помочь команде.
— Главная задача была сдерживать атаки «Спартака»?
— Да, сдержать атаки, а также выбегать на контратаки.
— Насколько помог Роман Пилипчук, бывший ассистент наставника «Спартака», в подготовке к этому матчу? Раскрывались ли какие-то секреты?
— У нас был просмотр «Спартака». Удалось посмотреть все нарезки всех матчей. Но так с Пилипчуком ещё толком познакомиться не удалось.
— На какие проблемные позиции указывал Пилипчук?
— Это пусть останется секретом.
— На выезде уже несколько раз подряд ваша команда одолевает «Спартак». Получается, это для вас удобный соперник?
— Нет, просто выходим и работаем на поле. Также фортуна на нашей стороне. Пусть дальше так и продолжается.
— Что изменилось с момента второго пришествия Рашида Рахимова?
— Мне мало удалось поработать из-за сборов в национальной команде. Буквально три дня. Но остальные успели поработать. Чувствуется рука тренера.