Швец: «С Пилипчуком ещё толком познакомиться не удалось»

— Помнишь, момент гола?

— Отдали пас. Не думая, ударил — так и забил гол.

— С какой установкой Рахимов выпускал на поле?

— С установкой, чтобы отработать на той позиции, на которой выпустил, чтобы помочь команде.

— Главная задача была сдерживать атаки «Спартака»?

— Да, сдержать атаки, а также выбегать на контратаки.

— Насколько помог Роман Пилипчук , бывший ассистент наставника «Спартака», в подготовке к этому матчу? Раскрывались ли какие-то секреты?

— У нас был просмотр «Спартака». Удалось посмотреть все нарезки всех матчей. Но так с Пилипчуком ещё толком познакомиться не удалось.

— На какие проблемные позиции указывал Пилипчук?

— Это пусть останется секретом.

— На выезде уже несколько раз подряд ваша команда одолевает «Спартак». Получается, это для вас удобный соперник?

— Нет, просто выходим и работаем на поле. Также фортуна на нашей стороне. Пусть дальше так и продолжается.

— Что изменилось с момента второго пришествия Рашида Рахимова

— Мне мало удалось поработать из-за сборов в национальной команде. Буквально три дня. Но остальные успели поработать. Чувствуется рука тренера.