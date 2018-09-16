Даниэль Риккардо: Нужно идеальное сочетание факторов

На последних кругах Гран При Сингапура Даниэль Риккардо вплотную преследовал Райкконена и Боттаса, но не смог провести атаку и финишировал шестым — на той же позиции, с которой стартовал…

Вопрос: Даниэль, по ходу гонки вы активно сражались с Ferrari и Mercedes — расскажите, как всё прошло…

Даниэль Риккардо: Да, я боролся изо всех сил, рассчитывая на более высокий результат. Похоже, сегодня я могу сетовать на то же, на что Льюис сетовал в Монако — на уличной трассе очень важен квалификационный результат, и если стартуешь не с поула, приходится слишком сложно.

Сегодня было трудно просто преследовать соперника, что уж говорить об обгонах. На последнем отрезке гонки я был явно быстрее Кими и Валттери, но не мог ничего предпринять. Стоило подобраться ближе, шины сразу теряли эффективность, да и трасса здесь очень узкая, и если соперник хоть чуть-чуть оборонялся, шансов на обгон не оставалось. Гонка получилась ожидаемо непростой.

Вопрос: На одном из кругов вы внезапно отстали от соперников на три секунды. Всё объясняется обгонов круговых?

Даниэль Риккардо: Отчасти. Невероятно, насколько чувствительны эти шины. Я видел, что Кими вплотную преследует Валттери, и сам пытался подобраться к нему, чтобы попробовать провести обгон. Я приближался, пробовал атаковать, затем немного отставал, снова приближался. Я старался действовать как-то иначе, поскольку просто ехать за Mercedes и Ferrari не имело смысла. Ну а если здесь блокируешь колеса, сразу теряешь две-три секунды, это очень много. Ты прилагаешь максимум усилий, чтобы отыгрывать по десятой на круге, а затем разом теряешь секунды. Ничего не поделаешь, такова жизнь.

Вопрос: Каков прогноз на Гран При России? Здесь вы демонстрировали неплохую скорость, но для хорошего результата в Сочи необходимо совпадение нескольких факторов…

Даниэль Риккардо: Да, нужно идеальное сочетание факторов, иначе, как показывает нынешний сезон, при малейшем изменении условий у нас возникают сложности. Посмотрим, насколько уверенно мы начнем уик-энд в России.