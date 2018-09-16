Победитель четырёх этапов «Вуэльты» Антон объявил о завершении профессиональной карьеры

Испанец Игор Антон принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании веломногодневки «Вуэльта — 2018» в возрасте 35 лет.

Об этом сообщает сайт Cyclingnews.com.

В своей карьере велогонщик защищал цвета двух испанских команд — Euskatel-Euskadi и Movistar, а также южноафриканской Dimension Data. Антон стал победителем пяти этапов трёхнедельных гонок мирового тура — «Джиро Д’Италия» и «Вуэльты», а также дважды входил в десятку лидеров генеральной классификации по итогам испанской многодневки.