Победитель четырёх этапов «Вуэльты» Антон объявил о завершении профессиональной карьеры 

Испанец Игор Антон принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании веломногодневки «Вуэльта — 2018» в возрасте 35 лет.
Об этом сообщает сайт Cyclingnews.com.
В своей карьере велогонщик защищал цвета двух испанских команд — Euskatel-Euskadi и Movistar, а также южноафриканской Dimension Data. Антон стал победителем пяти этапов трёхнедельных гонок мирового тура — «Джиро Д’Италия» и «Вуэльты», а также дважды входил в десятку лидеров генеральной классификации по итогам испанской многодневки.
Ранее сообщалось, что британец Саймон Йейтс выиграл престижную веломногодневку «Вуэльта — 2018».