Гран При Сингапура: Пресс-конференция в воскресенье

Интервью на трассе

Вопрос: ( Дэвид Култхард ) Льюис, примите поздравления, для вас это уже шестьдесят девятая победа в карьере!

Льюис Хэмилтон: Гонка получилась очень непростой, к счастью, в Сингапуре у нас отличная поддержка! Мне удался отличный старт, команда верила в меня и в Валттери — гонка показалась мне самой долгой в карьере, я счастлив, что она, наконец, закончилась! Макс Ферстаппен сумел навязать борьбу, но в целом уик-энд сложился потрясающе.

Вопрос: (Дэвид Култхард) Примерно на 38-м круге вы догнали группу гонщиков, ведущих сражение между собой. Вам пришлось обгонять их на круг и одновременно обороняться от атак со стороны Макса Ферстаппена — расскажите, как всё прошло…

Льюис Хэмилтон: Да, в какой-то момент возникла непростая ситуация с трафиком: отставшие на круг гонщики смещались из стороны в сторону, ехать за ними было невероятно трудно. Максу это сыграло на руку: парни не сразу меня пропускали, а он обходил их на более оптимальных участках трассы и смог приблизиться. Момент получился напряженным, сердце готово было выскочить из груди! К счастью, после обгона круговых я снова смог оторваться.

Вопрос: (Дэвид Култхард) Похоже, сентябрь для вас традиционно удачный месяц. Вы победили в Монце, приняли участие в презентации совместной линии одежды, финишировали первым в Сингапуре и сейчас опережаете Себастьяна Феттеля на сорок очков. Лучшего и представить нельзя, не так ли?

Льюис Хэмилтон: В чемпионате для меня всё пока складывается удачно, но соперники в этот уик-энд были очень быстры — не понимаю, почему в гонке им не хватило скорости. Как бы то ни было, я безмерно благодарен команде за проделанную работу. Сюда приехало немало моих болельщиков, я видел на трибунах британские флаги — спасибо вам всем!

Вопрос: (Дэвид Култхард) Наслаждайтесь моментом! Макс, вы тоже выступили отлично и добились впечатляющего результата!

Макс Ферстаппен: Да, всё прошло неплохо. Жаль, что уже с первого круга стало понятно, что нам не хватает максимальной скорости, но команда применила правильную тактику, и мы смогли отыграться, вернув на вторую позицию.

В целом мы выстроили гонку по-своему, старались не отставать от Льюиса, зная, что нашим результатом будет второе место, поэтому важно было доехать до финиша.

Вопрос: (Дэвид Култхард) Мы видели, как на выезде с пит-стопа у вас возникла заминка с переключением передач, но вы всё же успели вернуться на трассу впереди Себастьяна Феттеля…

Макс Ферстаппен: После пит-стопа, когда я выезжал с пит-лейн, коробка передач работала с какими-то сбоями, но и в период, когда на трассе был автомобиль безопасности, с ней возникали сложности, самопроизвольно включалась нейтраль, так что проблем было немало, но я очень рад, что смог финишировать вторым.

Вопрос: (Дэвид Култхард) В любом случае, отлично сработано! Себастьян, примите поздравления и вы, но я, честно говоря, немного озадачен. В предыдущие годы в Сингапуре вы выглядели весьма уверенно, в этот уик-энд были очень быстры по ходу свободных заездов, но в гонке вам явно не хватало скорости. В чем причина?

Себастьян Феттель: Сегодня мы оказались недостаточно быстры, нам не хватало гоночного темпа. На первых кругах я пытался действовать агрессивно, но это не сработало. После этого моя гонка отличалась от остальных, поскольку я выбрал не тот состав резины, что соперники. У меня не было уверенности, что я смогу финишировать на этом комплекте. Но мы не рассматривали вопрос второго пит-стопа — я потерял бы слишком много времени. Поэтому я сосредоточился на том, чтобы доехать до финиша.

Вопрос: (Дэвид Култхард) Болельщики по-прежнему в вас верят, однако Льюис постепенно увеличивает преимущество, а до конца сезона остается всё меньше гонок. Насколько оптимистично вы настроены?

Себастьян Феттель: Сейчас я думаю не столько о титуле, сколько о сегодняшней гонке, а судя по тому, как мы её провели, у нас не было шансов. Возможно, дело в том, что сегодня нам не хватало скорости. Перед началом уик-энда я сказал, что наш главный враг — мы сами, и в Сингапуре мы не смогли максимально использовать свой потенциал.

Пресс-конференция

Вопрос: (Кристиан Менат) Себастьян, не могли бы вы пояснить причины перехода на UltraSoft? Даже если бы вам удалось опередить Льюиса, далее вам пришлось бы оборонять позицию на более изношенных шинах.

Себастьян Феттель: Большую часть первого отрезка гонки все ехали в спокойном темпе, а затем Льюис начал прибавлять. Глядя на общее отставание, сейчас совершенно понятно, что мы были недостаточно быстры, и с этим еще предстоит разобраться. Многое объясняется тем, как мы спланировали гонку, сколько кругов провели на разных составах.

За счет перехода на UltraSoft мы пытались перехватить лидерство, но Льюис оказался слишком быстр. В Сингапуре с первой позицией можно контролировать темп, но у нас этой позиции не было, так что нет смысла рассуждать, как всё могло сложиться.

Вопрос: (Эдд Стро) Себастьян, вы сказали, что вам и команде не удалось выжать из машины максимум. Расскажите, как складывались дела по ходу уик-энда, и в какой момент вы сбились с верного пути. И еще: не кажется ли вам, что в команде не лучшим образом спланировали стратегию, что не позволило вам максимизировать шансы?

Себастьян Феттель: Я до последнего буду защищать команду. В гонке мы решили действовать агрессивно, но сегодня этот подход не сработал, причем явно, и с этим нужно разобраться. Но я уверен, что мы видели выгоду в такой стратегии и потому на ней остановились.

В кокпите сложно держать под контролем все факторы, гонщик, в частности, не видит, на какой позиции возвращается на трассу после пит-стопа. Мы изо всех сил пытались перехватить лидерство, понимая, что в процессе придется иметь дело с трафиком — так и получилось, притом мы не только не возглавили гонку, но и потеряли второе место. Критиковать проще простого, если тактика не срабатывает, но я всегда буду защищать решения команды.

У нас с Кими очень быстрая машина, на свободных заездах мы оба были конкурентоспособны, но в гонке финишировали только третьим и пятым. Как и в квалификации, эти позиции не вполне соответствуют скорости SF71-H, и это означает, что мы сами сработали не лучшим образом.

Вопрос: (Фил Дункан) Льюис, вы говорили, что не рассчитывали увеличить преимущество в личном зачете на очередные десять очков. Насколько эта победа повышает ваши шансы на титул, если учесть, что трасса в Сингапуре всегда больше подходила Ferrari?

Льюис Хэмилтон: Сейчас мы действуем от гонки к гонке, зная, что в предыдущих Гран При Ferrari были очень быстры. Пусть сегодня удалось победить, каждый уик-энд мы начинаем несколько позади наших соперников, но у нас простая психологическая установка: если мы сработаем достаточно здорово, возможно, получится снова оказаться первыми.

Сегодняшняя гонка была невероятно трудной. Нынешние машины намного быстрее прошлогодних, вчера у нас была сумасшедшая квалификация, сегодня — непростая ситуация с круговыми… В целом последние две недели были настолько интенсивными, что я с нетерпением жду ближайших двух дней, чтобы немного отдохнуть.

Конечно, успех очень приятен, но я не первый год выступаю в Формуле 1 и знаю, что нельзя загадывать наперед. Нужно сохранять концентрацию и работать на пределе сил. Потому сейчас я просто чувствую, что задача на уик-энд выполнена. Да, в оставшихся гонках будет разыграно немало очков, но с нашей скоростью и подходом я верю, что нам по силам выступать столь же уверенно в любой уик-энд — по крайней мере, такова цель.

Вопрос: (Лоуренс Эдмондсон) Себастьян, если оценивать уик-энд в целом, насколько пропуск части второй пятничной тренировки повлиял на понимание работы шин и выбор стратегии?

Себастьян Феттель: Никак не повлиял, поскольку в Сингапуре я в целом проехал немало кругов. Конечно, всегда досадно пропускать часть тренировки, но на свободных заездах в пятницу и субботу мы были быстрейшими, так что вряд ли та заминка на что-то повлияла. Кроме того, к этой фазе сезона мы, как правило, достаточно знаем о поведении шин и можем делать выводы по результатам соперников. Сегодня я проехал на UltraSoft больше всех кругов, вряд ли кто-то мог ожидать, что ресурса этого состава хватит на такую дистанцию, и это еще раз доказывает, что в целом с шинами у нас проблем не было. Просто нам пришлось выстраивать стратегию иначе, чем соперникам.

Вопрос: (Жюльен Биллете) Себастьян, вы провели пит-стоп чуть раньше, поскольку неправильно поняли комментарий Льюиса, когда он говорил о состоянии шин на своей машине?

Себастьян Феттель: А что он говорил?

Вопрос: (Жюльен Биллете) Он сказал, что у шин достаточно ресурса, а ваш инженер услышал совершенно противоположное. Инженеру вы не поверили, но был ли этот пит-стоп раньше планового срока?

Себастьян Феттель: Как уже было сказано, я не поверил услышанному. В начале гонки мы ехали очень медленно, а спустя пару кругов после полученного сообщения Льюис взвинтил темп. Когда шины в хорошем состоянии, ты можешь варьировать темп, не опасаясь угрозы со стороны соперников, так как резина позволяет уверенно выходить из поворотов, а приблизиться достаточно близко в Сингапуре в принципе сложно. По ходу первого отрезка мы были быстры, но в итоге заметно отстали.

Похоже, нам в целом не хватало скорости, но, опять же, лидеру всегда проще контролировать состояние шин и при рестарте выбирать момент, когда утопить педаль газа в пол, тогда как тот, кто едет позади, всегда должен быть готов ответить на действия лидера. И в такой ситуации, даже если ты очень медленно едешь позади, твои шины страдают сильнее, чем шины у гонщика впереди. Так что результат для меня самого ничуть не удивителен. Льюис и Mercedes сработали здорово, мы пытались действовать иначе, но тактика не сработала.

Вопрос: ( Бен Хант ) Себастьян, вы уверенно начали сезон, и у вас по-прежнему быстрейшая машина, но нет ли ощущения, что шансы на титул постепенно тают?

Себастьян Феттель: Льюис сказал, что не ожидал отыграть здесь еще десять очков, мы сами не ожидали эти десять очков потерять, но то, как мы провели эту гонку, вполне объясняет эту потерю, мы вынуждены с ней смириться. До конца сезона еще немало гонок, будет разыграно много очков.

Я никогда не верил, что наша машина настолько быстрее машин соперников, как кажется некоторым. Да, она в целом быстра, мы начали сезон очень уверенно, но затем стали уступать соперникам по полсекунды в квалификации. Было важно вернуть конкурентоспособность, мы с этой задачей справились, но затем снова наступил непростой период. Сейчас мы на равных соперничаем с Mercedes в квалификации и гонке, но сегодня всё же оказались медленнее, и с этим предстоит разобраться.

Опять же, вывод сделать непросто, поскольку для меня гонка развивалась по иному сценарию. Я ехал на очень изношенных шинах, для которых в принципе не предполагалось такое количество кругов. Можно выехать снова на тех же шинах, что у соперников, и сравнить общее время, но это будет уже другая гонка — не та, что была сегодня. Результат такой, какой есть.

Следующий этап пройдет в России, там мы от сезона к сезону выглядели всё лучше — надеюсь, характеристики трассы вновь подойдут нашей машине. Не думаю, что по поводу какой-либо из оставшихся трасс у нас могут быть опасения, SF71-H одинаково быстра практически везде, это одна из её сильных сторон.

Вопрос: (Жером Пагмайр) Себастьян, вы сказали, что вам нужно разобраться, почему Ferrari добилась только третьего и пятого места, а в субботу у вас оставались вопросы по поводу квалификации. Почему вы не можете сказать, что не так с Ferrari?

Себастьян Феттель: Прежде всего, мы здесь не ради забавы. Конкуренция предельно острая, и стоит допустить малейшую ошибку, соперники непременно ей воспользуются — сегодня мы сработали не лучшим образом, и Макс оказался впереди. Иногда вам везет, и ошибка не обходится слишком дорого, но сегодня иной случай. Наш собственный план не сработал, и вдобавок мы потеряли позицию, но я был рад хотя бы попытаться зацепиться за победу. На трассе, где обгонять практически невозможно, нужно быть изобретательным.

Да, результат не такой, как ожидалось, и это досадно, ведь мы рассчитывали, что будем здесь очень быстры. Вернее, мы были быстры, но не настолько, как требовалось. В субботу мы явно могли сработать лучше, но тот день уже в прошлом, как и сегодняшний — нужно смотреть в будущее. Есть моменты, за счет которых соперники опередили нас в квалификации и гонке, и нам следует извлечь из этого урок, так как парни явно сработали лучше, если уж сумели привезти нам больше тридцати секунд.

Вопрос: (Даан де Гёс) Макс…

Макс Ферстаппен: Голландские журналисты — они как финские!

Вопрос: (Даан де Гёс) Макс, вы и все в Red Bull Racing оценивали шансы на хороший результат в Сингапуре как максимальные среди всех этапов второй половины сезона. Насколько важно для вас финишировать в итоге вторым, и влияет ли этот результат на ожидания от оставшихся шести гонок?

Макс Ферстаппен: Не влияет. По-моему, здесь всё просто. В Сингапуре мы выступили лучше, чем в Монце, добившись максимального результата с учетом имевшихся проблем с мотором, которые сами по себе досадны. Я был рад, когда автомобиль безопасности, наконец, свернул на пит-лейн, поскольку моя машина едва не заглохла на трассе, да и позднее на пит-стопе была заминка.

Не знаю, на какой из оставшихся трасс мы будем быстры. Возможно, в Мексике, но нам явно не хватает скорости на прямых, и не факт, что там мы будем настолько конкурентоспособны, как год назад. Опять же, нужно сохранять позитивный настрой и быть готовыми взять максимум от любой ситуации.

Вопрос: (Йост Недерпельт) Макс, был ли по ходу гонки момент, когда вам казалось, что скорость позволяет финишировать первым?

Макс Ферстаппен: Пожалуй, круг на пути к стартовой решетке! На самом деле, такого момента не было, ведь обгонять в Сингапуре невозможно. Даже по ходу первого отрезка, когда все ехали относительно медленно, приблизиться к сопернику было слишком сложно, ты просто следовал в веренице машин. Оставалось лишь придерживаться выбранной стратегии и контролировать состояние шин — благодаря этому нам и удалось переиграть Ferrari. Когда я снова вышел на второе место, я уже понимал, что теперь мне остаётся до финиша ехать за Льюисом.

Вопрос: (Эдд Стро) Себастьян, Макс, сегодня у вас было два сражения, одно из них — на первом круге…

Льюис Хэмилтон: Скажите, есть ли у вас вопросы ко мне?

Вопрос: (Эдд Стро) Нет, вы сегодня были безупречны…

Льюис Хэмилтон: Премного благодарен!

Вопрос: (Эдд Стро) Продолжим. Себастьян, Макс, вы боролись друг с другом на первом круге, а затем сразу после пит-стопов. Расскажите об этих моментах. Могли ли вы что-то сделать иначе, чтобы ситуация сложилась в вашу пользу? Макс, могли ли вы изначально остаться впереди? Себастьян, была ли у вас возможность после пит-стопа сохранить второе место?

Макс Ферстаппен: Оба сражения удались на славу. Я был огорчен исходом первого, а Себастьяна, полагаю, не устроил исход второго.

Себастьян Феттель: Отличный вывод! Мне удался хороший старт, я пробовал атаковать Макса в первом повороте, но он закрыл внутренний радиус. Далее я пробовал воспользоваться слипстримом, мне также помог слипстрим от машины Льюиса — в общем, атака удалась. В случае с пит-стопом борьба получилась плотной, и я, к своей досаде, уступил позицию.

Вопрос: ( Кейт Уокер ) Льюис, все сходятся во мнении, что в большинстве из прошедших гонок ваша машина уступала по скорости машине Ferrari, однако сейчас ваше преимущество в личном зачете максимальное с начала сезона. Как вам удается выступать настолько уверенно, превосходя и возможности собственной машины, и возможности машины соперников?

Льюис Хэмилтон: Хороший вопрос, спасибо большое! Соперничество очень непростое, и сегодняшняя гонка выдалась сложной, но мы должны поддерживать позитивную энергию, поскольку это особенный период для меня и всей команды. Показалась ли вам сегодняшняя гонка захватывающей? Не факт, поскольку я слышал храп в этом зале!

На самом деле, все решает командная работа и внимание инженеров к мельчайшим деталям. Парни постоянно узнают нечто новое о машине и раз за разом её дорабатывают, но это делают и в Ferrari. Видимо, нам помогает чуть лучшее понимание шин, баланса машины и то, что мы стараемся взять максимум от каждого фактора, и что у нас отличное взаимодействие.

Мы очень эффективно проводим все наши встречи, притом они не заканчиваются до тех пор, пока не прояснены все моменты. Пожалуй, в плане внутренних коммуникаций наша команда сильна, как никогда прежде. У нас замечательные сотрудники в гоночной бригаде и на базе команды, работать с ними — большая честь, притом нам всем комфортно друг с другом, на каждого можно положиться.

Если говорить о моем пилотаже, есть вещи вне Формулы 1, которые меня мотивируют и стимулируют. В начале недели меня часто спрашивали, не отвлекают ли меня мероприятия вне гонок, и если бы здесь я выступил неудачно, люди непременно списали бы всё на мою активность за пределами Формулы 1. Как видите, всё это никак не помешало результатам, скорее наоборот — за счет этого я стал сильнее.

В прошлом году я решил стать вегетарианцем, и этот путь начался для меня именно здесь, в Сингапуре. Можно сказать, в плане физического самочувствия прошедший год был лучшим в моей жизни!